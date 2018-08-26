سلة ليبيا تخسر مجددًا في أفريقيا أمام الكونغو

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 26 أغسطس 2018, 12:27 مساء
منتخب شباب السلة الليبي (الاتحاد الليبي لكرة السلة عبر فيسبوك)

فقد منتخب الشباب الليبي لكرة السلة مباراته أمام الكونغو الديمقراطية، السبت، في نهائيات أفريقيا تحت 18عامًا التي تتواصل بمالي.

النتيجة جاءت بفارق سلتين (73/69) في مباراة شهدت نديةً وتكافؤًا وتقاربًا في النتيجة، ليحسن المنتخب الليبي الصورة، بعد أن خسر مباراته الافتتاحية أمام مصر بفارق كبير (115/38).
 
ومن النتائج المسجلة في البطولة فوز روندا على الجزائر (81/ 63)، والكونغو على أوغندا (79/ 61)، ومالي على غينيا (141/ 49)، ورواندا على تونس (62/ 58)، ومصر على غينيا (111/ 61)، والسنغال على أنغولا (77/ 76)، وفوز مالي على أوغندا (112/ 55).

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