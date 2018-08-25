منتخب ليبيا في مصر خلال ساعات استعدادًا لـ«الأولاد»

مباراة سابقة لمنتخب ليبيا في الشان (أرشيفية : الإنترنت)

يستعد منتخب ليبيا الأول لكرة القدم للسفر إلى مصر خلال ساعات لإقامة معسكر، بعدما قررت إدارة المنتخبات الوطنية بالاتحاد الليبي لكرة القدم في وقت لاحق استدعاء عناصر الفريق الوطني، عقب عطلة عيد الأضحي مباشرة.

ويستمر المعسكر حتى موعد السفر إلى جنوب أفريقيا في الثالث من شهر سبتمبر المقبل لملاقاة فريقها«الأولاد» في السابع من ذات الشهر، ضمن منافسات تصفيات أفريقيا بالكاميرون 2019.

المنتخب الوطني أجرى معسكرًا في تونس استمر لمدة أسبوعين لم يخض خلاله أي مباريات ودية، واكتفى بالتدربيات العملية والنظرية من خلال المحاضرات التي أثمرت عن اختيار 12 لاعبًا فقط من القائمة التي حددها المدير الفني الجديد عادل عمروش، التي ضمت 31 لاعبًا.

وعلمت «بوابة الوسط» أن هناك حالة من التحفظ الشديد على أسماء اللاعبين، بينما سيتم اختيار أكثر من 6 لاعبين من فريق الأهلي طرابلس، بالإضافة إلى استدعاء عدد من المحترفين الليبيين في الخارج.

من جانبه سبق وطالب المدير الإداري للمنتخب، عادل الخمسي، الإعلام الرياضي بمساندة المنتخب في هذه المرحلة قبل خوض ثاني مباراة في تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة للكاميرون 2019.