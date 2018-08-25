«اسكندر» سفيرًا للنادي الدولي للإعلام الرياضي في ليبيا

الصحفي والإعلامي الليبي مؤيد اسكندر (إنترنت)

اختار النادي الدولي للإعلام الرياضي، الصحفي والمذيع مؤيد اسكندر سفيرًا للنادي لدى ليبيا، وجاء الاختيار عبر الاجتماع الأخير للجنة التنفيذية للنادي الذي يسعى لتطوير الحقل الصحفي رياضيًّا في مختلف دول العالم.

وكشف سفير النادي لدى ليبيا، مؤيد اسكندر في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، السبت، أن الاختيار سيعزز من مكانة الإعلام الرياضي الليبي دوليًّا، مؤكدًا أنه سيباشر فعليًّا فتح قبول العضوية إلى جميع مَن ينتمي إلى الوسط الإعلامي بمختلف تخصصاته الصحفية والفنية، وتتوافر فيه شروط العضوية التي تم اعتمادها وبقيمة رمزية تقدر بـ10 دولارات.

وأشار اسكندر إلى أن الفائدة من اندماج الإعلام الليبي مع هذا الجسم المعترف به دوليًّا ويقوده شخصيات معروفة عالميًّا هو تطوير قدرات الإعلاميين الرياضيين في جميع دول العالم وتبادل الخبرات وهو ليس نظيرًا أومنافسًا للاتحادات الدولية والإقليمية ولا يتعارض مع مَن يحمل بطاقات عضوية أخرى في أي جسم إعلامي.

وأضاف اسكندر أن المكتسبات التي سيوفرها النادي للأعضاء هي إقامة دورات تطويرية داخلية وخارجية بمشاركة محاضرين دوليين، وتسهيل مشاركة العضو في الملتقيات والندوات والبطولات الرياضية المهمة والكبرى وتوفير تخفيضات للعضو من خلال الشراكة المبرمة مع بعض خطوط الطيران وعدد من الفنادق في مختلف الدول، فضلاً عن إمكانية مشاركة ليبيا في الجوائز السنوية للنادي وتكريم بعض الرواد في الإعلام الرياضي المحلي.

واختتم اسكندر حديثه بن هذا التكليف والاختيار جاء بمجهودات وعلاقات شخصية وليس لأية جهة رياضية داخل ليبيا علاقة بذلك ولا يتم ترشيح السفير من قبل أي مؤسسة إعلامية قائمة داخل البلاد، مؤكدًا أن باب النادي سيكون مفتوحًا للجميع دون أي إقصاء من مختلف المدن والمناطق الليبية.

صورة ضوئية من الخطاب المرسل