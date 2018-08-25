الاتحاد العربي يحسم مصير مباراة الأهلي طرابلس والوداد المغربي

جانب من استعدادات فريق الأهلي طرابلس (المركز الإعلامي)

أرسل الاتحاد العربي لكرة القدم خطابين رسميين لناديي الأهلي طرابلس والوداد المغربي يبلغهما بتحديد موعد إقامة مباراة الذهاب بين الفريقين قبل 20 سبتمبر المقبل ضمن كأس العرب للأندية الأبطال.

وكانت مباراة الذهاب مقررًا لها أن تقام في العاشر من شهر أغسطس الجاري قبل أن يتم إلغاؤها بسبب تأخر حصول بعثة الأهلي على التأشيرة المغربية وحجوزات الطيران من تونس إلى المغرب في المرة الثانية وإصرار وتعنت إدارة الوداد بعدم اللعب يوم الأحد 12 أغسطس وإصرارها على اللعب يوم السبت 11 أغسطس رغم أن الاتحاد العربي هو الذي حدِّد الأحد لكن تعذر إقامة المباراة في ذلك الوقت.

أُحليت أاحداث المباراة إلى لجنة الانضباط بالاتحاد العربي للفصل في المباراة، التي حددت شهر سبتمبر موعدًا جديدًا لإقامتها.