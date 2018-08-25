الاتحاد العربي يحسم مصير مباراة الأهلي طرابلس والوداد المغربي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 25 أغسطس 2018, 05:33 مساء
جانب من استعدادات فريق الأهلي طرابلس (المركز الإعلامي)

أرسل الاتحاد العربي لكرة القدم خطابين رسميين لناديي الأهلي طرابلس والوداد المغربي يبلغهما بتحديد موعد إقامة مباراة الذهاب بين الفريقين قبل 20 سبتمبر المقبل ضمن كأس العرب للأندية الأبطال.

وكانت مباراة الذهاب مقررًا لها أن تقام في العاشر من شهر أغسطس الجاري قبل أن يتم إلغاؤها بسبب تأخر حصول بعثة الأهلي على التأشيرة المغربية وحجوزات الطيران من تونس إلى المغرب في المرة الثانية وإصرار وتعنت إدارة الوداد بعدم اللعب يوم الأحد 12 أغسطس وإصرارها على اللعب يوم السبت 11 أغسطس رغم أن الاتحاد العربي هو الذي حدِّد الأحد لكن تعذر إقامة المباراة في ذلك الوقت.

أُحليت أاحداث المباراة إلى لجنة الانضباط بالاتحاد العربي للفصل في المباراة، التي حددت شهر سبتمبر موعدًا جديدًا لإقامتها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إندونيسي يـدفع 11 ألف دولار لزوجته على شكل قطع نقدية
منوعات
مدعومًا بتراجع الدولار.. النحاس يحقق أكبر زيادة أسبوعية منذ يونيو
اقتصاد
أميـر إماراتي يعرض شراء نادي ليفربول بسعر تاريخي
رياضة عالمية
بسبب ليونيل ميسي.. الفيفا يوقف رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم
رياضة عالمية
ترامب يقول إن الاقتصاد الأميركي «سينهار» في حال جرى عزله من الرئاسة
دولى
رونالدو يُدخل ريال مدريد في دوامة «الميركاتو»
رياضة عالمية
تعليقًا على هجوم كعام.. الدباشي: توحُّد الليبيين هو الحل لمواجهة الإرهاب
ليبيا
نشرة فرنسية تتحدث عن خفايا الصراع بين «المركزي» والمصرف الليبي الخارجي
ليبيا
عن هجوم بوابة كعام.. باشاغا: «داعش» يسترد جزءًا من قوته
ليبيا
مصدر أمني يكشف لـ«بوابة الوسط» أسماء عدد من ضحايا بوابة عين كعام
ليبيا
علي السعيدي يحمل «داخلية الوفاق» و«الليبية المقاتلة» مسؤولية هجوم بوابة عين كعام
ليبيا
الدائرة تضيق على ترامب في تحقيق مولر و«الخيار النووي» أسوأ احتمالاته
دولى
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة تكشف زيف أسطورة حول فائدة الخمر