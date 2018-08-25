اجتماع الاتحاد الليبى للكيك بوكسينغ

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 25 أغسطس 2018, 03:50 مساء
منافسات سابقة في الكيك بوكسينغ (أرشيفية : الإنترنت)

يعقد اليوم السبت الاتحاد الليبى للكيك بوكسينغ والرياضات المماثلة بقاعة النادي الأولمبي بمدينة الزاوية اجتماعًا لإجراء قرعة تجمعات فئة الأواسط بين أندية فرق الأولمبي والجزيرة والاتحاد والأهلي طرابلس واتحاد الشرطة حيث سيكون لها ثلاثة تجمعات بقاعات نادي الجزيرة بمدينة زوارة والنادي الأولمبي بمدينة الزاوية و17 فبراير بالعاصمة طرابلس.

وكان فريقا الأهلي طرابلس والجزيرة تأهلا عن فرق المنطقة الغربية لفئة الناشئين فيما تأهل فريقا الأولمبي والجزيرة عن نفس المنطقة لفئة الآمال لتواجه الفرق المتأهلة عن المنطقة الوسطي لتحديد فريقين عن كل فئة للنهائيات على مستوى ليبيا حيث ستقام نهائيات الناشئين بمدينة المرج بداية من 5 أكتوبر المقبل فيما ستقام نهائيات الآمال بمدينة الزاوية بداية من 15 من نفس الشهر.

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