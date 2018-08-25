أسرة تنس الطاولة بالجزيرة تزور الدّراج السابق «عصمان»

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | السبت 25 أغسطس 2018, 03:29 مساء
أسرة تنس الطاولة بالجزيرة تزور الدّراج «عصمان» (إنترنت)

فى لفتة للاهتمام بالرياضيين القدامى فى كل الألعاب قامت أسرة لعبة تنس الطاولة بنادي الجزيرة بزوارة بزيارة للدّراج السابق عبدالسلام عصمان مدرب المنتخب الليبي للعبة السابق وأحد شخصياتها المعروفة والذي يمر بظروف صحية هذه الفترة وذلك لتعريف الرياضيين الصغار فى نادي الجزيرة بدور الرياضيين القدامى فى كل الألعاب.
 
وقال مدير مدرسة تنس الطاولة حسين أبوذيب إن الدّراج عبد السلام عصمان عبّـر عن شكره لهذه الزيارة وكان يتمنى أن تكون هناك لفتة من أسرة الدراجات بعد ظروفه الصحية الصعبة لكن اللفتة جاءت من أسرة تنس الطاولة.

أسرة تنس الطاولة بالجزيرة تزور الدّراج «عصمان» (إنترنت)
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