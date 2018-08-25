منتخب شباب السلة الليبي يبحث عن العودة أمام الكونغو في أفريقيا

منتخب ليبيا للشباب (الاتحاد الليبي لكرة السلة عبر فيسبوك)

بعد أن فقد المنتخب الوطني الليبي لكرة السلة تحت 18 عامًا مباراته الأولى أمام منتخب مصر وصيف النسخة السابقة بنتيجة قاسية (115-38) في إطار الجولة الافتتاحية بالمجموعة الأولى من منافسات بطولة أفريقيا للناشئين، المقامة بمالي، يحاول أبناء المدرب هشام أبوالخيرات العودة مساء اليوم السبت حين يواجه منتخب الكونجو الديمقراطية في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت ليبيا.

ويحاول المنتخب الليبي العودة في البطولة، رغم حالة نقص الخبرة بين اللاعبين من ناحية، والاستعداد الضعيف من ناحية أخرى، حيث كان يعوِّل المدرب على تجهيز أفضل للبطولة.