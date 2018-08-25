نجم إيطاليا يتحدث عن الكرة الليبية ويختار مدربها الأنسب

لاعب المنتخب الإيطالي السابق الفائز بكأس العالم 1982 كلاوديو جنتيلي (أرشيفية : الإنترنت)

قال لاعب المنتخب الإيطالي السابق الفائز بكأس العالم 1982 كلاوديو جنتيلي أن جيل يوفنتوس لعام 77 أفضل أجيال الفريق فى تاريخه وبعده الفريق الذي لعب له ميشل بلايتنى.

جاء ذلك عبر تصريحات تلفزيونية لقناة ليبية مؤكدًا أن مارادونا أفضل لاعب فى تاريخ كرة القدم العالمية عبر تاريخها.

وحول الأفضلية حاليًا بين رونالد وميسى أكد أنه يرى رونالد هوالأفضل.

وأضاف كلاوديو جنتيلي المدافع الشهير فى الكرة الإيطالية أنه يرى أن الأنسب لتدريب المنتخب الليبي لكرة القدم حاليًا مدرب إيطالي لأن المدرسة الإيطالية تتماشى مع الكرة الليبية.

جنتيلي من مواليد مدينة طرابلس قبل أن يتجه إلى بلاده للعيش فيها قبل أن يمثلها في المونديال ويحفر اسمه بحروف من نور عبر الفوز باللقب العالمي.

لاعب المنتخب الإيطالي السابق الفائز بكأس العالم 1982 كلاوديو جنتيلي (أرشيفية : الإنترنت)