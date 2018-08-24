منتخب الناشئين لكرة القدم يفقد مباراته أمام المغرب

المنتخب المغربي لكرة القدم للناشئين «تحت17سنة». (الإنترنت)

أخفق المنتخب الوطني لكرة القدم للناشئين «تحت17سنة» في تحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب المغربي الليلة حيث خسر بهدف وحيد في المباراة التي أقيمت بملعب سوسة الأولمبي ضمن منافسات بطولة شمال افريقيا المؤهلة إلى بطولة أمم أفريقيا للناشئين.

ورغم المستوى الطيب الذي ظهر به المنتخب الوطني للناشئين أمام المنتخب التونسي في مباراته الأولى ومع المنتخب المغربي في الثانية إلا أن نتيجة المباراتين أبعدت المنتخب من سباق التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية بتنزانيا 2019.

وخاض المنتخب الوطني للناشئين المبارة بتشكيلة ضمت ياسين عبود ومعتز الجرنازي وسفيان بن ضو وعبد المؤمن الرحيبي وحسين طقطق ومحمد الحضيري وأسامة الصريط وأنس الشبلي ومحمد زايد وعلي حبيب ومحمد عادل.

وقاد الحكم الجزائري نبيل بوخالفة إدارة المباراة بمساعدة الحكم الجزائري محمد سرادجي والحكم المصري أحمد توفيق والتونسي هيثم قيراط حكمًا احتياطيًا.

وكانت مباراة المنتخب الأولي أمام المنتخب التونسي وفقدها بركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة.