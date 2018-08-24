إعلان تشكيلة المنتخب الوطني تحت 17 سنة أمام المغرب

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 أغسطس 2018, 08:52 مساء

يخوض المنتخب الوطني تحت سن 17 سنة لكرة القدم مباراته الثانية أمام المنتخب المغربي التي ستقام  بملعب سوسة الأولمبي بتونس الساعة التاسعة والربع ليل الجمعة بتوقيت ليبيا.

وتضم تشكيلة المنتخب ياسين عبود ومعتز الجرنازي وسفيان بن ضو وعبد المؤمن الرحيبي وحسين طقطق ومحمد الحضيري وأسامة الصريط وأنس الشبلي ومحمد زايد وعلي حبيب ومحمد عادل.

وسيقود الحكم الجزائري نبيل بوخالفة مهمة إدارة مباراة منتخبنا الوطني ونظيره المغربي وسيرافق بوخالفة في هذه المباراة الجزائري محمد سرادجي والمصري أحمد توفيق والتونسي هيثم قيراط حكمًا احتياطيًا.

 وكانت مباراة المنتخب الأولي أمام المنتخب التونسي وفقدها بركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة.

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