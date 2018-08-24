حكم جزائري يقود مبارة منتخبنا تحت 17 سنة أمام المغرب

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 أغسطس 2018, 12:51 صباحا
الثاني من اليمين الحكم الجزائري نبيل بوخالفة خلال إحدى مباريات الدوري الجزائري. (الإنترنت)

يقود الحكم الجزائري نبيل بوخالفة مبارة منتخبنا الوطني لكرة القدم تحت 17 سنة مع نظيره المغربي التي تقام اليوم الجمعة في أطار الجولة الثانية من بطولة شمال أفريقيا.

وفقد منتخب ليبيا تحت 17 عام نتيجة مباراته الافتتاحية في بطولة شمال افريقيا أمام تونس بهدف مقابل لاشئ، الأحد الماضي في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب مصطفى جنات بالمنستير.

وسيلتقي منتخبنا يوم الثلاثاء الموافق الثامن والعشرين من أغسطس على أرضية الملعب الأولمبي بسوسة نظيرة الجزائر.

ويخوض المنتخب الوطني تحت 17 سنة لخوض منافسات بطولة شمال أفريقيا، بمشاركة منتخبات تونس والجزائر والمغرب، التي تستضيفها تونس وتؤهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019 بتنزانيا.

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