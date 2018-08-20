نيجيريا تخضع لمبادئ «فيفا» ومنتخبها يتمسك بمنافسة ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 أغسطس 2018, 08:56 مساء
من مباراة سابقة بين المنتخب الليبي ونظيره النيجيري (أرشيفية: الإنترنت)

قبل ساعة واحدة من انتهاء المهلة، أعلنت الحكومة النيجيرية اعترافها برئيس اتحاد الكرة المنتخب، اليوم، وتفادت عقوبة الإيقاف من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، واستمرت في منافستها المنتخب الليبي على التأهل إلى نهائيات أمم أفريقيا 2019 بالكاميرون.

وقال «فيفا» إنه سيفرض عقوبة الإيقاف على نيجيريا، وبالتالي استبعاد المنتخب الوطني من تصفيات كأس الأمم الأفريقية، لو لم تعترف برئيس الاتحاد المنتخب بحلول الساعة 1:00 بتوقيت ليبيا اليوم.

وأرسل وزير الرياضة النيجيري إلى «فيفا» برقية تفيد اعترافه بصفة أماجو بينيك رئيسًا للاتحاد النيجيرى المنتخب، قبل دقائق من انتهاء المهلة المحددة والتعرض للإيقاف من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، وبالتالي حرمانها من خوض مباريات دولية.

ومنذ 4 سنوات، فاز أماجو بينيك، برئاسة الاتحاد النيجيري في انتخابات معترف بها من الفيفا في 2014، قبل أن يحكم القضاء النيجيري بفوز منافسه، كريس جيوا، ليتولى رئاسة الاتحاد.

يذكر أن «فيفا» أوقف جيوا، خمس سنوات بسبب مخالفة لوائح الاتحاد المحلي وميثاق قيم الاتحاد الدولي، في فبراير2017، وحاولت الحكومة النيجيرية إثناء «فيفا» عن قرار عدم اعترافه بجيوا رئيسًا للاتحاد، إلا أن جهودها باءت بالفشل، وصدر يوم 14 أغسطس الماضي تحذير أخير لنيجيريا قبل فرض الإيقاف.

ويخوض المنتخب الليبي تصفيات بطولة أمم أفريقيا ضمن المجموعة الخامسة، إلى جانب منتخبات بتسوانا وجنوب أفريقيا ونيجيريا، ويتصدر المنتخب الليبي التصفيات بفارق الأهداف، لفوزه في الجولة الأولى على بتسوانا بخماسية.

وتنطلق الجولة الثانية من التصفيات يوم 8 سبتمبر المقبل، حيث يخوض المنتخب الليبي مباراة مع جنوب أفريقيا، فيما تواجه نيجيريا المنتخب البتسواني.

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