الأزمات «تقسم ظهر» منتخب ليبيا قبل مواجهة تونس الليلة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 أغسطس 2018, 06:04 مساء
من تدريبات منتخب الناشئين الليبي في تونس (أرشيفية: الإنترنت)

«يغرق» المنتخب الليبي لكرة القدم للناشئين تحت 17 سنة، في دوامة الأزمات، قبل ساعات من خوض منافساته  بتصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم، المقرر لها في تنزانيا 2019، بمواجهة نظيره التونسي في السابعة والربع مساء اليوم بتوقيت ليبيا على ملعب المنستير بتونس، وفي نفس التوقيت يلتقي منتخبا الجزائر والمغرب بالملعب الأولمبي بسوسة .

وتتنافس المنتخبات الأربعة في بطولة شمال أفريقيا التي تستضيفها تونس في الفترة من 20 وحتى 28 أغسطس الجاري، والمؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الافريقية .

وتحيط بالمنتخب الليبي أزمة فنية وإدارية كبيرة، أثناء خوضه للتصفيات، بعد أن شن مدرب المنتخب حبيب إمبارك على صفحته بـ«فيس بوك» هجومًا حادًا أدان فيه موقف رئيس اتحاد الكرة، جمال الجعفري، واتهمه بترك البعثة دون مصروفات يومية.

وامتدت الأزمة إلى أن رد الجعفري بإقالة إمبارك، فعلى الفور استقال الجهاز المعاون لإمبارك، فأسند رئيس الاتحاد المهمة للمدرب عمر المريمي، إلا أنه اعتذر، وآخيرًا أكلف الاتحاد، المدرب محمد العنقار ليتولى القيادة الفنية للمنتخبنا، لانقاذ سمعة الكرة الليبية من السقوط، في وحل «التسيب» قبل لحظات من مواحهاته الأفريقية.

ووصل المدرب الوطني محمد العنقار صحبة مدرب الحراس محمود حمدي إلى تونس، صباح اليوم، للإشراف على قيادة منتخب الناشئين في بطولة شمال إفريقيا تحت 17 سنة ، وقبل ساعات من مواجهة نظيره التونسي في مباراة الافتتاح التي ستقام بملعب مصطفى بن جنات بالمنستير بعد عصر اليوم.

 

 

 

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