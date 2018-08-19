منتخـب الشاطئيـة يتـأهل للنهائيـات الأفريقيـة

المنتخب الليبي لكرة القدم الشاطئية (صفحة اتحاد الكرة)

تأهل المنتخب الليبي للكرة الشاطئية إلى نهائيات بطولة أمم أفريقيا القادمة والمقررة بمدينة شرم الشيخ المصرية في شهر ديسمبر القادم، بعد اعتذار المنتخب الكيني عن المشاركة في التصفيات، على أن يبدأ المنتخب الوطني مواجهاته في سبتمبر القادم،

يذكر أن ثلاث منتخبات قد تأهلت مباشرة إلى البطولة، وهي مصر باعتبارها الدولة المستضيفة، والسنغال ونيجيريا، لأنهما من التصنيف الأول بالإضافة إلى المغرب التي تأهلت أيضًا لانسحاب السودان من مواجهتها بالتصفيات وأخيرا منتخبنا الوطني لانسحاب كينيا، وللإشارة فإن بطل أفريقيا والوصيف سيتأهلان إلى نهائيات كأس العالم 2019.