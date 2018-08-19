مفاجآت في قائمة المنتخب الليبي لمعسكر القاهرة

المنتخب الليبي الأول لكرة القدم (أرشيفية: الإنترنت)

فجر مدرب المنتخب الليبي لكرة القدم، الجزائري عادل عمروش، مفاجأة في اعلانه قائمة «فرسان المتوسط» التي ستدخل معه المعسكر الاعدادي الذي سيقام في مصر يوم 26 أغسطس الجاري، استعدادا لمواجهة جنوب أفريقيا في الثامن من ديسمبر المقبل، ضمن التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019 بالكاميرون.

وشهدت القائمة التي أعلنها العمروش، عدم ضم لاعبا الأهلي طرابلس، محمد الترهوني ومفتاح طقطق، ولاعبا الاتحاد أكرم الزوي وسالم روما، والمحترف محمد المنير، فيما ضمت اللاعب المحترف بالدوري الأميركي، إسماعيل التاجوري.

وضمن مفاجأت قائمة العمروشي، اعلان ضم لاعب فريق الاتحاد الجديد المهاجم ربيع الشادي.

