«امبارك» يقلب الطاولة على اتحاد الكرة الليبي

المدرب حبيب امبارك خلال محاضرات سابقة مع منتخب الشباب (فيسبوك)

أثارت طريقة تعامل اتحاد الكرة مع ملف المنتخب الوطني لكرة القدم الذي يستعد لبطولة شمال أفريقيا تحت 17عامًا انتقادات واسعة من الإعلاميين الرياضيين، حيث قام اتحاد الكرة بإقالة المدرب حبيب امبارك وتكليف عمر المريمى مكانه.

وذلك بعد انتقادات لاذعة وجهها المدرب لاتحاد الكرة الذي ترك اللاعبين في معسكر تونس دون أي دعم مادي لدرجة منعتهم من شراء أي شيء بما في ذلك شفرات نقال للتواصل مع أسرهم في ظل غياب مصروف الجيب لكل لاعب، وعدم وجود مسؤول من اتحاد الكرة مع الفريق الوطني.

وأثارت تصريحات حبيب امبارك اهتمامًا واسعًا على صفحات التواصل الاجتماعي وشكره الإعلاميون على موقفه مع انتقادات قوية لاتحاد الكرة الذي يتعامل بطريقة رد الفعل ليقرر إقالة مدرب بسبب انتقاده عمل اتحاد الكرة.