«فراس» أحدث محترف ليبي في الأردن وعقود جديدة في ديسمبر

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 19 أغسطس 2018, 02:22 مساء
«فراس» أحدث محترف ليبي في الأردن (إنترنت)

تعاقدات إدارة نادي البقعة الأردني رسميًا مع مهاجم فريق الأهلي طرابلس السابق فراس جمعة في عقد انتقال حر لمدة موسم.

وقال وكيل اللاعب محمد بعيو في تصريح خاص، الأحد، إلى «بوابة الوسط»: «من ضمن شروط العقد إذا جاء أي عرض للاعب من أحد الأندية الأخرى يتنازل عن باقي مستحقاته وينتقل دون أي عراقيل للنادي الذي يريده».

وأضاف بيعو «هناك عقود احتراف للاعبين آخرين في شهر ديسمبر المقبل، سيتم توقيع عقودهم حيث تم الاتفاق مبدئيًا بخصوصهم، على أن يكون الانتقال خلال فترة التعاقدات الشتوية».

فريق البقعة الأردني هو أحد فرق الدوري الممتاز أنهى موسمه العام الماضي في الترتيب السادس.

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