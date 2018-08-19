بالصور: نجاح فني وتنظيمي لمهرجان مخلوف للقوة البدنية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 19 أغسطس 2018, 01:01 مساء
أبطال القوة البدنية في مهرجان مخلوف (إنترنت)

اختتم وبنجاح كبير فنيًا وتنظيميًا مهرجان مخلوف للقوة البدنية الذي نظم بمدينة بنغازي بمشاركة 39 رياضيًا وبرزت فيه عدة مواهب واعدة وشهدت أغلب الأوزان تنافسًا قويًا ومثيرًا، وجاءت نتائجها النهائية لتشهد تتويج وليد قدح بذهبية وزن 59.

ونال أحمد الدروقي ذهبية وزن 66 واقتنص عادل جِبْرِيل ذهبية وزن 74، وتوج محمد ميكائيل الرفادي بذهبية وزن 83، وعادل الجزيري بذهبية وزن 93، ومحمد الأوجلي بذهبية وزن 105، وطارق الفيتوري بذهبية وزن 120، ومحمد عبدالوهاب بذهبية وزن +120 كلغ.
 
وتوج طارق الفيتوري بجائزة أقوى لاعب في المهرجان، ومحمد الرفادي بجائزة نجم المهرجان، وقيمة كل جائزة 800 دينار.

يشار إلى أن رئيس اتحاد القوة البدنية تابع كامل فعاليات المهرجان وأبدى إعجابه بالتنظيم المحكم وبالمستوى الفني الجيد مع بروز عدد من المواهب الواعده، وحيا اللجان المشرفة وكل من ساهم في نجاح المهرجان.

أبطال القوة البدنية في مهرجان مخلوف (إنترنت)
أبطال القوة البدنية في مهرجان مخلوف (إنترنت)
أبطال القوة البدنية في مهرجان مخلوف (إنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«ريمونتادا» ورسالة بالإيطالي في أول ظهور لكريستيانو مع يوفنتوس
رياضة عالمية
ويليامز: نرفض أية تهديدات تطال مؤسسة الاستثمار وموظفيها
ليبيا
وزير بريطاني: تعويض ضحايا «الجيش الأيرلندي» من ليبيا أمر صعب ومعقد
ليبيا
«سي إن إن»: واشنطن باعت للسعودية القنبلة التي قتلت أطفالاً في قصف اليمن
دولى
«سي إن إن»: واشنطن باعت للسعودية القنبلة التي قتلت أطفالاً في قصف اليمن
دولى
كاركاتير خيري - «كيكي» المصلحة العامة
كاريكاتير
باسط القطعاني: أمي هي الداعم الأول لي.. ومنها أستمد قوتي
ثقافة وفن
الجهيناوي يعرض على السبسي استراتيجية التعاون الاقتصادي بين تونس وليبيا
ليبيا
«البريقة لتسويق النفط»: لجنة أزمة الوقود والغاز مجرد صفحة في موقع «فيسبوك»
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تلقى مئات العروض.. قصة ليبي حمل لافتة طلبًا لوظيفة في ساحة ببريطانيا