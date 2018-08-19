بالصور: نجاح فني وتنظيمي لمهرجان مخلوف للقوة البدنية

أبطال القوة البدنية في مهرجان مخلوف (إنترنت)

اختتم وبنجاح كبير فنيًا وتنظيميًا مهرجان مخلوف للقوة البدنية الذي نظم بمدينة بنغازي بمشاركة 39 رياضيًا وبرزت فيه عدة مواهب واعدة وشهدت أغلب الأوزان تنافسًا قويًا ومثيرًا، وجاءت نتائجها النهائية لتشهد تتويج وليد قدح بذهبية وزن 59.

ونال أحمد الدروقي ذهبية وزن 66 واقتنص عادل جِبْرِيل ذهبية وزن 74، وتوج محمد ميكائيل الرفادي بذهبية وزن 83، وعادل الجزيري بذهبية وزن 93، ومحمد الأوجلي بذهبية وزن 105، وطارق الفيتوري بذهبية وزن 120، ومحمد عبدالوهاب بذهبية وزن +120 كلغ.



وتوج طارق الفيتوري بجائزة أقوى لاعب في المهرجان، ومحمد الرفادي بجائزة نجم المهرجان، وقيمة كل جائزة 800 دينار.

يشار إلى أن رئيس اتحاد القوة البدنية تابع كامل فعاليات المهرجان وأبدى إعجابه بالتنظيم المحكم وبالمستوى الفني الجيد مع بروز عدد من المواهب الواعده، وحيا اللجان المشرفة وكل من ساهم في نجاح المهرجان.

أبطال القوة البدنية في مهرجان مخلوف (إنترنت)

أبطال القوة البدنية في مهرجان مخلوف (إنترنت)

أبطال القوة البدنية في مهرجان مخلوف (إنترنت)