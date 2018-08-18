ختام دورتي الحكام والمدربين في السلة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 18 أغسطس 2018, 05:06 مساء
ختام دورتي الحكام والمدربين في السلة (إنترنت)

تحت إشراف الاتحاد الليبي لكرة السلة، اُختُتمت دورة التحكيم التي أدارها الخبير التونسي الهادي الهمامي، كما اُختُتمت أيضًا دورة المدربين التي أدارها الخبير التونسي الحبيب الشريف.

وفي ختام الدورتين تم إجراء الامتحانات العملية للمشاركين من خلال التجمع المشترك بين الحكام والمدربين، كما أُقيمت ورشة عمل حول التعديلات الأخيرة على قانون لعبة كرة السلة.
 
وبهذا يكون الاتحاد الليبي لكرة السلة أنهى برامجه التطويرية مع المنطقة الأفريقية الأولى لهذا الموسم، وستكون هناك دورات أخرى في الموسم المقبل في مختلف الاختصاصات.
 
ويوجه المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي التحية والشكر والتقدير لكل مَن ساهم في إنجاح الدورة وللخبيرين وأيضًا للاتحادات الفرعية.

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