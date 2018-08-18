«السراج» يخصص 3 ملايين يورو للأندية في أفريقيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 18 أغسطس 2018, 04:53 مساء
رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج (أرشيفية : الإنترنت)

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، الخميس، بمكتبه مسؤولي أندية النصر والاتحاد والأهليين لبحث عدد من المواضيع المهمة بالرياضة، خاصة أن الأندية الأربعة مقبلة على المشارَكة الأفريقية.

وتناول الاجتماع، الذى دام لعدة ساعات، مسألة تقديم المجلس الرئاسي دعمًا ماليًّا للأندية الأربعة لمراحل استعداداتها لمسابقتي أفريقيا.

وحسب المعلومات المتداولة فإنه تم تخصيص ثلاثة ملايين يورو للأندية المشارِكة أفريقيًّا وهي النصر والأهلي بنغازي في بطولة رابطة الأبطال والاتحاد والأهلي طرابلس في كأس الاتحاد «الكونفيدرالية».

يذكر أن ليبيا ستشارك العام المقبل، ولأول مرة في تاريخ البطولات الأفريقية، بأربعة أندية هي النصر والأهلي بنغازي في دوري أبطال أفريقيا والاتحاد والأهلي طرابلس في كأس «الكونفدرالية».

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