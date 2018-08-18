الحكم الليبي «الشريف» والمساعد «أبوكوز» في شمال أفريقيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 18 أغسطس 2018, 04:50 مساء
اتحاد شمال أفريقيا يختار الشريف وأبوكوز (أرشيفية : الإنترنت)

اختار اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم الحكم الليبي أيمن الشريف والمساعد إبراهيم أبوكوز للمشاركة في إدارة مباريات بطولة شمال أفريقيا المقررة أيام 20 و24 و28 أغسطس الجاري بمدينتي المنستير وسوسة في تونس بمشاركة منتخبات ليبيا وتونس والجزائر والمغرب.

حكام البطولة: أيمن الشريف (ليبيا) - هيثم قيراط (تونس) - محمد أمين عمر وأحمد الغندور (مصر) - سمير كزاز (المغرب) - نبيل بوخالفة (الجزائر).

حكام مساعدون: إبراهيم بوكوز (ليبيا) - خليل الحساني (تونس) - سمير جمال سعد وعلي توفيق طلب (مصر) - مصطفى أكركاد (المغرب) - محمد سرادجي (الجزائر).

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«سي إن إن»: واشنطن باعت للسعودية القنبلة التي قتلت أطفالاً في قصف اليمن
دولى
كاركاتير خيري - «كيكي» المصلحة العامة
كاريكاتير
الجهيناوي يعرض على السبسي استراتيجية التعاون الاقتصادي بين تونس وليبيا
ليبيا
«البريقة لتسويق النفط»: لجنة أزمة الوقود والغاز مجرد صفحة في موقع «فيسبوك»
ليبيا
«جريدة الوسط»: هل إقرار الثلث المعطل يزيل الحواجز أمام الدستور؟
ليبيا
دور العرض السينمائي في بنغازي.. مشاهد من «فيلم حزين»
ثقافة وفن
الكاف يطهر نفسه من «فساد» حياتو
رياضة عالمية
«المركزي» يكشف عن الخيار الأقرب لتعديل سعر الصرف
ليبيا
أهالي سبها يحيّون طقوس «التزوليقة»
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تلقى مئات العروض.. قصة ليبي حمل لافتة طلبًا لوظيفة في ساحة ببريطانيا