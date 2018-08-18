الحكم الليبي «الشريف» والمساعد «أبوكوز» في شمال أفريقيا

اختار اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم الحكم الليبي أيمن الشريف والمساعد إبراهيم أبوكوز للمشاركة في إدارة مباريات بطولة شمال أفريقيا المقررة أيام 20 و24 و28 أغسطس الجاري بمدينتي المنستير وسوسة في تونس بمشاركة منتخبات ليبيا وتونس والجزائر والمغرب.
حكام البطولة: أيمن الشريف (ليبيا) - هيثم قيراط (تونس) - محمد أمين عمر وأحمد الغندور (مصر) - سمير كزاز (المغرب) - نبيل بوخالفة (الجزائر).
حكام مساعدون: إبراهيم بوكوز (ليبيا) - خليل الحساني (تونس) - سمير جمال سعد وعلي توفيق طلب (مصر) - مصطفى أكركاد (المغرب) - محمد سرادجي (الجزائر).