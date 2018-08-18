اتحاد اليد يحدد مواعيد نهائيات الفئات السنية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 18 أغسطس 2018, 04:46 مساء
منافسات سابقة في كرة اليد الليبية (أرشيفية : الإنترنت)

عقد مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة اليد اجتماعًا، الجمعة، بقاعة فندق «الهديل» بمدينة البيضاء على هامش نهائيات بطولة ليبيا لكرة اليد التى اُختُتمت بتتويج فريق الاتحاد ببطولة الدوري.

وناقش مجلس الإدارة عدة مواضيع مهمة تهم اللعبة بشكل عام، وتم تحديد مواعيد نهائيات الفئات السنية وثلاث مدن مختلفة.

تقام منافسات فئة الناشئين بمدينة المرج بداية من يوم 5 أكتوبر المقبل، وفئة الآمال بمدينة الزاوية 15 من نفس الشهر، وفئة الأواسط بمدينة مصراتة 25 من ذات الشهر.

ويتأهل من اتحاد المنطقة الأولى فريقان، ومن اتحاد المنطقة الثانية فريقان، ويضاف إليهما فريق من المنطقة المستضيفة.

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