دوري الطائرة في أكتوبر بـ16 فريقـًا من ثلاث مراحل

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 18 أغسطس 2018, 03:55 مساء
منافسات سابقة في دوري الطائرة الليبي (أرشيفية : الإنترنت)

أكد رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي للكرة الطائرة عبدالوهاب زوبي، السبت، أن بطولة الدوري الممتاز ستنطلق في منتصف أكتوبر المقبل بنظام التنقل ومن مجموعتين بحضور الجمهور.

تضم المجموعة الأولى فرق: السويحلي والنصر والاتحاد والمروج والتصدي وأساريا والتحدي مصراتة والأولمبي.. بينما تشكلت المجموعة الثانية من فرق: الأهلي بنغازي والاتحاد المصراتي والأهلي طرابلس والهلال والأفريقي والجزيرة والشروق وصقور العلالقة.

وأضاف زوبي أن كل مجموعة ستتنافس فيما بينها من دوري كامل ذهابًا وإيابًا وسيتأهل أصحاب التراتيب الثلاثة الأولى للدور السداسي وسيهبط صاحبا الترتيب السابع والثامن في كل مجموعة للدرجة الأدني.
 
وعن اللاعبين الأجانب قال زوبي «سيسمح لكل فريق بضمِّ محترفين اثـنين فقط ويمكنهما المشاركة مع الفريق في المباراة على أن يتم تسجيلهما في المنظومة الدولية».

وأضاف «رسوم الحكام وتنقلاتهم ستدفع مناصفة بين الاتحاد العام والأندية».

وعن المرحلة النهائية للدوري أوضح زوبي أن «الفرق الأربعة المتأهلة من الدوري السداسي يقام بينها تجمع رباعي من مرحلتين .. التجمع الأول بمدينة صاحب الترتيب الثاني بالسداسي، فيما يقام تجمع التتويج بمدينة صاحب الترتيب الأول بالدوري السداسي، مع التأكيد  على أن الفرق المتأهلة للدوري الرباعي من الدوري السداسي تدخل دون أي نقاط فيما يتم تجميع نقاط الدوري الرباعي بالتجمعين».

وفيما يخص كأس ليبيا أفاد زوبي أنها ستقام بنظام المناطق ويتأهل أول كل منطقة ويقام بينها دوري من مرحلة واحدة فقط بمدينة طرابلس.

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