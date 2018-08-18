بالفيديو: كيف اقتنص رجال اليد بالاتحاد اللقب العاشر

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 18 أغسطس 2018, 01:04 مساء
فريق كرة اليد بنادي الاتحاد (المركز الإعلامي)

أُسدل الستار، الجمعة، بمدينة البيضاء على بطولة ليبيا لكرة اليد بتتويج الاتحاد بكأس البطولة والميدالية الذهبية  للموسم الرياضي 2017 / 2018 وللمرة العاشرة في تاريخه بعد أن حقق الفوز الثالث على التوالي.

وجاء الفوز على حساب الأهلي بنغازي بفارق 9 أهداف  32 / 23، بعد أن فاز على الأهلي طرابلس والجزيرة 27 / 16، وبهذا يكون الترتيب النهائي الاتحاد أول الترتيب بالعلامة الكاملة 6 نقاط، وثانيًا الأهلي طرابلس 4 نقاط، وثالثًا الأهلي بنغازي بنقطتين، ورابعًا الجزيرة.
 
وعقب المباراة النهائية وبحضور رئيس اتحاد اليد الصديق الفوناس وأعضاء مكتبه التنفيذي أقيم حفل التتويج وتسلم الاتحاد كأس البطولة والميدالية الذهبية والأهلي طرابلس الميدالية الفضية والأهلي بنغازي الميدالية البرونزية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - «كيكي» المصلحة العامة
كاريكاتير
«البريقة لتسويق النفط»: لجنة أزمة الوقود والغاز مجرد صفحة في موقع «فيسبوك»
ليبيا
«جريدة الوسط»: هل إقرار الثلث المعطل يزيل الحواجز أمام الدستور؟
ليبيا
دور العرض السينمائي في بنغازي.. مشاهد من «فيلم حزين»
ثقافة وفن
الكاف يطهر نفسه من «فساد» حياتو
رياضة عالمية
«المركزي» يكشف عن الخيار الأقرب لتعديل سعر الصرف
ليبيا
أهالي سبها يحيّون طقوس «التزوليقة»
ليبيا
في العدد 143: المادة (6) تنقل قانون الاستفتاء إلى التحصين و5 شخصيات تتحدث عن ...
ليبيا
صالح هاشم يروي لـ«بوابة الوسط» ظروف إصابته أمام مقر مجلس النواب
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تلقى مئات العروض.. قصة ليبي حمل لافتة طلبًا لوظيفة في ساحة ببريطانيا