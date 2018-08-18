بالفيديو: كيف اقتنص رجال اليد بالاتحاد اللقب العاشر

فريق كرة اليد بنادي الاتحاد (المركز الإعلامي)

أُسدل الستار، الجمعة، بمدينة البيضاء على بطولة ليبيا لكرة اليد بتتويج الاتحاد بكأس البطولة والميدالية الذهبية للموسم الرياضي 2017 / 2018 وللمرة العاشرة في تاريخه بعد أن حقق الفوز الثالث على التوالي.

وجاء الفوز على حساب الأهلي بنغازي بفارق 9 أهداف 32 / 23، بعد أن فاز على الأهلي طرابلس والجزيرة 27 / 16، وبهذا يكون الترتيب النهائي الاتحاد أول الترتيب بالعلامة الكاملة 6 نقاط، وثانيًا الأهلي طرابلس 4 نقاط، وثالثًا الأهلي بنغازي بنقطتين، ورابعًا الجزيرة.



وعقب المباراة النهائية وبحضور رئيس اتحاد اليد الصديق الفوناس وأعضاء مكتبه التنفيذي أقيم حفل التتويج وتسلم الاتحاد كأس البطولة والميدالية الذهبية والأهلي طرابلس الميدالية الفضية والأهلي بنغازي الميدالية البرونزية.