وعود بنقلة نوعية في المنشآت الرياضية الليبية

ملعب النهر الصناعي بطرابلس المعطل (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن مدير عام شركة المرافق والمنشآت الرياضية سعيد شبيعان عزم إدارة الشركة خلق مناخ استثماري جديد بعد توليه منصب المدير العام.

وقال شبيعان فى تصريحات تلفزيونية السبت إن «الشركة بحاجة للاستثمار فى نشاطها»، مؤكدًا القيام بجولة للمعاينة والكشف عن الملاعب والمرافق الرياضية، مضيفاً وجود فريق عمل مكلف بهذه المهمة.

وأعلن شبيعان أن ملعب النهر الصناعي بطرابلس الذي خضع للصيانة منذ عام كامل سيكون من أولويات الشركة وهو الملعب المتوقف عن الخدمة منذ عدة سنوات.



سعيد شبيعان تم تكليفه الأسبوع الماضي مديرًا عامًا للشركة خلفًا لمحمد الزروق.