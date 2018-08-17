الاتحاد يتوج بطلا لكرة اليد للمرة العاشره في تاريخه

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 17 أغسطس 2018, 11:52 مساء

أسدل الستار الجمعه بمدينة البيضاء علي بطولة ليبيا لكرة اليد بتتويج نادي الاتحاد طرابلس بكاس البطولة للموسم الرياضي 2017 / 2018 للمرة العاشره في تاريخه.

الاتحاد توج باللقب بعد أن سجل  فوزه الثالث علي التوالي وجاء علي حساب الأهلي بنغازي وبفارق 9 أهداف  32 / 23  وفي المباراة الأولي فاز أهلي طرابلس علي الجزيرة  27 / 16.

وبهذا يكون الترتيب النهائي الاتحاد أول الترتيب بالعلامة الكاملة 6 نقاط وثانيا أهلي طرابلس 4 نقاط وثالثا أهلي بنغازي 2 نقطتين ورابعا الجزيرة.

وعقب المباراة النهائيه وبحضور رئيس اتحاد اليد الصديق الفوناس وأعضاء مكتبه التنفيذي أقيم حفل التتويج استلم الاتحاد كاس البطولة والمداليه الذهبيه وأهلي طرابلس الميداليه الفضيه وأهلي بنغازي الميداليه البرونزية

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