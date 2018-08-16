صندوق مساعدة قدامي الرياضيين في «رقبة» اتحاد الكرة

شعار الاتحاد الليبي لكرة القدم (أرشيفية: الإنترنت)

أكد رئيس رابطة قدامى كرة القدم بطرابلس، أحمد اليزيدي، أن الرابطة تقدمت بمقترح لاتحاد الكرة الليبي بإنشاء صندوق يساهم في المساعدة والرعاية الصحية والاجتماعية للاعبي الفريق الوطني والحكام المتقاعدين والمدربين والاعلاميين الرياضيين وأعضاء مجلس الإدارة اتحاد الكرة السابقين.

ونوه اليزيدي، أن الصندوق سيعمل من خلال إطار قانوني «لائحة» تنظم عمله وادارته، كما أنه يجب أن يمول من خلال خصم 1‎% من قيمة عقود اللاعبين الليبين و2 ‎%‎من عقود اللاعبين الأجانب و 5 ‎%‎ من دخل مباريات المنتخب، بالاضافة الى الاعانات والمساعدات والهبات من الجهات العامة والخاصة.

