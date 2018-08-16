يد الاتحاد تقسو على الأهلي طرابلس وتقترب من الذهب

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 16 أغسطس 2018, 08:32 مساء
من مباراة الاتحاد وأهلي طرابلس في الدور النهائي لدوري اليد 16 أغسطس 2018 (صفحة الاتحاد)

بات فريق الاتحاد أقرب إلى التتويج ببطولة الدوري الممتاز الليبي لكرة اليد، بعد تحقيقه الفوز على «غريمه» الأهلي طرابلس بنتيجة 28 / 24 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات المربع الذهبي الذي تحتضنها قاعة البيضاء للألعاب الرياضية.

وفي الوقت الذي شهدت فيه المباراة درجات عالية من الندية والمنافسة، إلا أن الاتحاد حافظ على تقدمه في الشوط الأول 13 / 9، وحرم الأهلي طرابلس من تحقيق التقدم حتى انتهى اللقاء 28 / 24، ليقترب «العميد» من الفوز باللقب العاشر من الدوري الليبي لكرة اليد، بعد أن كان فاز أمس في المباراة الافتتاحية على الجزيرة..

ويتنافس في المربع الذهبي فرق، الأهلي بنغازي والجزيرة والاتحاد وأهلي طرابلس، وتقام مبارياتها من دور واحد «ذهاب» ويتوج باللقب الفريق الأكثر نقاطًا، وتختتم البطولة مساء غدٍ الجمعة.
 

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