النصر الليبي يضم مهاجم منتخب البرتغال

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 أغسطس 2018, 06:32 مساء
المهاجم البرتغالي، أميدو بالدي (صفحة نادي النصر)

أعلنت إدارة نادي النصر الليبي، تعاقدها مع المهاجم البرتغالي، أميدو بالدي، لتدعيم القوة الهجومية للفريق، في مشوار الدفاع عن بطولة الدوري، فى الموسم الجديد، ومنافسات دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

يذكر أن أميدو بالدي، من مواليد1991، ويحمل الجنسية البرتغالية إلا أن بلده الأصلي غينيا بيساو، ويلعب فى مركز الهجوم ، كما أنه لعب لأندية، سلتيك الإسكتلندي، وسبورتينغ لشبونة، كما سبق له اللعب مع منتخب البرتغال تحت 20 سنة.

 وبذلك يكون اللاعب البرتغالي هو ثاني محترفي النصر الذين تم التعاقد معهم في فترة الانتقالات الصيفية، بعد مدافع نيجيريا الدولي، امانويل ازبيكوي وهو من مواليد 1989 ولعب الموسم الماضي لفريق سبورت الجنوب افريقي، وخاض ولاعب دولي 35 مباراة دولية مع منتخب نيجيريا ولاعب في كأس العالم 2014.

مدافع نيجيريا الدولي، امانويل ازبيكوي، يلعب الكرة برأسه
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