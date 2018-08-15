الزرقاني يواصل انتقاده لاتحاد التايكوندو

نتائج مشرفة لمنتخب ليبيا للتايكوندو على المستوى الأفريقي (أرشيفية: الإنترنت)

أكد المرشح السابق لرئاسة الاتحاد الليبي للتايكوندو، عزالدين الزرقاني، أن العلاقة أصبحت مفقودة بين اتحاد اللعبة الحالي واللجنة التسييرية.

وقال الزرقاني في تصريح لـ«بوابة الوسط»: «اللجنة التسييرية تضم أغلب أهل اللعبة، أما أسطوانة غياب الدعم المالي التى يرددها الاتحاد العام، فليست حقيقية، لأننا كلجنة ننظم بطولات بإمكانيات بسيطة».

وانتقد الزرقاني، تهديدات اتحاد اللعبة للأندية المشاركة في أنشطته، فمثلاً سننظم دورتين للحكام وبطولات كبرى جديدة، بعد نجاح بطولة مصراتة المفتوحة، كما أن لدينا دورة مدربين، ونحن في حالة مقاطعة كاملة لرئيس اتحاد التايكوندو، الذي أوصلنا لمرحلة صعبة جدًا من العلاقة».

