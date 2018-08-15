«فيفا» يختار حكام ليبيا الدوليين من مصراتة

من ملتقى سابق لنخبة حكام الكرة الليبيين (أرشيفية: الإنترنت)

أكد النائب الأول لرئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم ورئيس لجنة التحكيم العامة، عبدالحكيم الشلماني، أن موعد ملتقى حكام النخبة والذي ستشرف عليه لجنة التحكيم بالاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، سيقام خلال الفترة من 8 إلى 12 سبتمبر القادم بمدينة مصراتة، بعد التواصل والتنسيق الذي قام به الأمين العام للاتحاد، عبدالناصر الصويعي، مع الاتحاد الدولي.

وذكرالشلماني أن اختيار القائمة المعتمدة لحكام الموسم الرياضي القادم الذي سينطلق في الـ 14 من الشهر المقبل وكذلك اختيار حكام النخبة والمميزين، سيكون من خلال القائمة المقدمة من لجنة التحكيم العامة، والتي سيتم عرضها على المكتب التنفيذي في اجتماعه المقرر في بداية سبتمبر القادم.

وقال الشلماني: «سيتم من خلال هذا الملتقى اختيار القائمة الدولية عن طريق الخبير المكلف من «فيفا» وذلك بعد اجتياز الاختبارات التي ستكون مختلفة عن المواسم القادمة والتي من بينها الكشف الطبي الدقيق واختبار المنشطات واختبارات اللغة الإنجليزية واختبارات اللياقة البدنية والتي سيتم اعتماد نتائجها من اللجنة الدولية المكلفة من الاتحاد الدولي».

