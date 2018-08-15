المنتخب الليبي يدفع ثمن «ركوده» الدولي

من تدريبات المنتخب الليبي الأول لكرة القدم (صفحة اتحاد الكرة )

سجل المنتخب الليبي الأول لكرة القدم، الهبوط مركزًا واحدًا في تصنيف شهر أغسطس للمنتخبات الذي يصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» كل شهر.

ووصل المنتخب الليبي إلى المركز 101 على المستوى الدولي بعد أن فقد 5 نقاط ليصبح رصيده 336 نقطة.

ويعود سبب هبوط المنتخب الليبي في الترتيب العالمي، إلى توقفه عن النشاط الدولي، سواء الرسمي أوالودي، وخاصة في أيام الفيفا التي لم يخض فيها مباراة ودية، ويعيش حاليًا مرحلة «ركود» في المباريات الدولية التي سيبدأها أمام جنوب أفريقيا في السابع من سبتمبر المقبل ضمن تصفيات المجموعة الخامسة لكأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون.

