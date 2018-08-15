يد الاتحاد تضرب بقوة في افتتاح «المربع الذهبي»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 أغسطس 2018, 06:04 مساء
يد الاتحاد تفوز على الجزيرة في المربع الذهبي 15 أغسطس 2018 (صفحة الاتحاد)

حقق الفريق الأول لكرة اليد بنادي الاتحاد فوزه الأول في الجولة الأولى من دور المربع الذهبي المتوج ببطولة الدوري الممتاز لكرة اليد، بفوزه المستحق على فريق الجزيرة بنتيجة 33 / 19 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ملاعب قاعة البيضاء للألعاب الرياضية.

وفرض فريق الاتحاد سيطرته على المباراة منذ انطلاقها، حتى أنهى نصفها الأول بالتقدم بفارق 3 أهداف «15 - 11»، فيما بدا التراجع البدني والفني على فريق الجزيرة في الشوط الثاني، ما مكّن الاتحاد من رفع الفارق حتى وصل إلى 14 هدفًا، فأنهى اللقاء لصالحه 33 - 19.

ويخوض فريق الاتحاد منافسات المربع الذهبي، إلى جانب فرق الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي والجزيرة، وسيتوج الفريق الذي سيجمع أكبر عدد من النقاط في هذا الدور الذي يقام من ذهاب فقط، وتختتم البطولة مساء يوم الجمعة المقبل.

 

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