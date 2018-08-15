والد أكرم الزوي يمنعه من الانضمام لمعسكر الاتحاد

أكرم الزوي (أرشيفية: الإنترنت)

في الوقت الذي التزم فيه نادي الاتحاد، واللاعب الدولي الليبي، أكرم الزوي، الصمت حيال تساؤل الجماهير عن عدم انضمام الزوي إلى صفوف فريقه الجديد الذي يعسكر في عين دراهم التونسية استعدادًا للموسم الكروي الجديد.. كشف صالح عون، وكيل اللاعب، عن السبب الحقيقي وراء عدم انضمامه.

وقال عون، في تصريحات إعلامية: «أكرم يرافق والده، المريض في مصر، ولن يستطيع الانضمام للفريق قبل أن يجري والده عملية جراحية بالقاهرة».

وأضاف عون: «من المؤكد أن أكرم سينضم لصفوف الفريق الاتحادي، عقب انتهاء عيد الأضحى مباشرة».

ويقود فريق «العميد» حاليًا، المدرب الجزائري عبدالحق بن شيخة، الذي يشكو عدم اكتمال صفوف الفريق في فترة الإعــداد الأهم بالنسبة للفريق قبل انطلاق الموسم المحلي المقرر له في 14 سبتمبر المقبل، وكذلك منافسات دوري أبطال أفريقيا الذي سيشارك فيه الاتحاد.

