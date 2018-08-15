والد أكرم الزوي يمنعه من الانضمام لمعسكر الاتحاد

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 أغسطس 2018, 05:37 مساء
أكرم الزوي (أرشيفية: الإنترنت)

في الوقت الذي التزم فيه نادي الاتحاد، واللاعب الدولي الليبي، أكرم الزوي، الصمت حيال تساؤل الجماهير عن عدم انضمام الزوي إلى صفوف فريقه الجديد الذي يعسكر في عين دراهم التونسية استعدادًا للموسم الكروي الجديد.. كشف صالح عون، وكيل اللاعب، عن السبب الحقيقي وراء عدم انضمامه.

وقال عون، في تصريحات إعلامية: «أكرم يرافق والده، المريض في مصر، ولن يستطيع الانضمام للفريق قبل أن يجري والده عملية جراحية بالقاهرة».

وأضاف عون: «من المؤكد أن أكرم سينضم لصفوف الفريق الاتحادي، عقب انتهاء عيد الأضحى مباشرة».

ويقود فريق «العميد» حاليًا، المدرب الجزائري عبدالحق بن شيخة، الذي يشكو عدم اكتمال صفوف الفريق في فترة الإعــداد الأهم بالنسبة للفريق قبل انطلاق الموسم المحلي المقرر له في 14 سبتمبر المقبل، وكذلك منافسات دوري أبطال أفريقيا الذي سيشارك فيه الاتحاد.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السائق «المحظوظ» يظهر في صور انهيار جسر جنوة
منوعات
تعرف على موعد السوبر الليبي
رياضة محلية
بث الدوري الإسباني مباشرة مجانًا في 8 دول
رياضة عالمية
جبريل: الانتخابات ستأتي برئيس «عاجز».. وإشراك قادة الميليشيات ضرورة للحل السياسي
ليبيا
ليفربول يحيل «صلاح» إلى الشرطة الإنجليزية للتحقيق
رياضة عالمية
جدل حول تمثال لطفل يرتدي بزة واقية من الإشعاعات
منوعات
بوروندي تحظر استخدام الأكياس البلاستيكية
طب وصحة
كاركاتير حليم - اليوم العالمي للشباب في ليبيا
كاريكاتير
إدارة المصرف الخارجي ترفض قرار الكبير بإقالتها وتصفه بـ«غير القانوني»
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بسبب المعارك المسلحة.. طرابلس السابعة بين أسوأ عشر مدن بالعالم في 2018