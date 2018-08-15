طاقم كاميروني لإدارة مباراة ليبيا وجنوب أفريقيا

حكم الساحة الدولي «نيوم أليوم» (أرشيفية : الإنترنت)

اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» طاقم حكام من الكاميرون لإدارة مباراة المنتخب الليبي أمام جنوب أفريقيا على أرض الأخيرة يوم 8 سبتمبر المقبل في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر بملعب موزيس بمدينة دبرين ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية بالكاميرون 2019.

ويقود المباراة حكم الساحة الدولي «نيوم أليوم» والحكم المساعد الأول «إيفرست مينكوندى» والحكم المساعد الثاني «ألفيس جاى نيوي» و أنطونى إيفا ايسوما حكمًا رابعا ويراقبها الزامبي يوسف انكولي.

وأفاد موقع الاتحاد العام الليبي لكرة القدم بأن المنتخب الليبي الوطني الأول لكرة القدم سيدخل معسكر إعداد بالقاهرة عقب عيد الأضحى المبارك خلال الفترة من 25 أغسطس الجاري حتى 2 سبتمبر المقبل، بمشاركة جميع اللاعبين المختارين؛ استعدادًا لمباراته المرتقبة أمام جنوب أفريقيا ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية.