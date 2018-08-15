ندوة جديدة لمنظمة المرصد الرياضي في بنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الأربعاء 15 أغسطس 2018, 02:36 مساء
رئيس منظمة المرصد الرياضي للشفافية، فتحي الجدي (أرشيفية : الإنترنت)

أكد رئيس منظمة المرصد الرياضي للشفافية، فتحي الجدي، أن المنظمة ستقوم بتنظيم ندوة في مدينة بنغازي الفترة المقبلة دون الإفصاح عن موضوع الندوة.

وقال في تصريح إلى «بوابة الوسط»، الأربعاء، إن مفهوم دعم الدولة المستمر للرياضة لابد أن يتغير وأن نشجع القطاع الخاص في الرياضة، كما أكد أن مفهوم الوصاية مرفوض في الرياضة، حيث يحاول البعض في الاتحادات واللجنة الأولمبية ممارسة الوكالة والوصاية على المجال الرياضي وعدم تقبل آراء الآخرين.
 
وأضاف أن الإعلام الرياضي كان خير داعم للمنظمة وخير مساند لها، وإنه راضٍ على ما قامت به خلال عامين بعد إشهارها.

وأشاد الجدي بنجاح توصيات الندوة الأخيرة التي كان عنوانها «دعم الدولة للرياضة بين الهبة والإلزام»، التي ساهمت في نشر الوعي الرياضي حول مفهوم الدعم الحكومي.

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