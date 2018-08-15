الاتحاد والجزيرة يفتتحان نهائيات اليد لتحديد بطل ليبيا

جانب من منافسات كرة اليد الليبية (أرشيفية : الإنترنت)

تنطلق بصالة مدينة البيضاء في تمام الساعة الرابعة من مساء اليوم الأربعاء بتوقيت ليبيا المرحلة النهائية لبطولة ليبيا لكرة اليد بمشاركة الفرق المتأهلة للمربع الذهبي الاتحاد والأهلي طرابلس والجزيرة والأهلي بنغازي.

وتتنافس الفرق بنظام النصف دوري (ذهاب فقط) والأكثر نقاطًا سيتوج ببطولة ليبيا لهذا الموسم، وتقام المباراة الافتتاحية بين الاتحاد والجزيرة وتعقبها مباراة الأهلي طرابلس مع الأهلي بنغازي.



وتقام غدًا الخميس مباراتا الأهلي بنغازي مع الجزيرة وتعقبها القمة المرتقبة بين الاتحاد والأهلي طرابلس، على أن تقام المرحلة الختامية بمباراتي الأهلي طرابلس والجزيرة وتعقبها مباراة الاتحاد والأهلي بنغازي.