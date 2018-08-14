مفاجأة.. أندية بنغازي ممنوعة من اللعب في مدينتها

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 أغسطس 2018, 09:27 مساء

كشف مدير شركة المنشآت الرياضية في المنطقة الشرقية، صلاح المنصوري، عن قضية تهدد جميع أندية بنغازي خلال منافسات الدوري الممتاز في نسخته الجديدة التي ستنطلق يوم 14 سبتمبر المقبل.

وأكد المنصوري في تصريحات إعلامية، أن الملاحظات التى خرجت بها لجنة معاينة الملاعب، المكلفة من قبل اتحاد الكرة، بفحص الملاعب قبل انطلاق الموسم الجديد 2018 /2019، أقرت عددًا من الملاحظات الخطيرة بعد تفقدها ملاعب المنطقة الشرقية، جميعها تعني أن أندية بنغازي تواجه خطر عدم اللعب في مدينتها الموسم المقبل والأقرب أن تنقل المباريات لمدينة البيضاء.

وجاء ضمن ملاحظات لجنة الملاعب: أن ملعب بنينا غير صالح لاستضافة المباريات ابتداء من الموسم المقبل في حال لم تتم صيانته بشكل عاجل، ولجنة معاينة الملاعب لن تعتمده.

وبخصوص ملعب بنغازي الدولي (28 مارس سابقا) لن يبدو دخوله الخدمة قريبًا، حيث ان قيمة صيانته المقدرة رسميًا بلغت نحو 400 مليون دينار وهو الآن يتطلب دفع ضعف هذا المبلغ، لذلك لن تستطع شركة الملاعب أو اتحاد الكرة التعامل مع قضية ملعب بنغازي، وعلى الدولة التدخل بسرعة.

يذكر أن لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم، حددت يوم 14 سبتمبر المقبل موعدا لانطلاق الدوري الممتاز، بنظام مجموعتين، بحيث تكون المجموعة الأولى للمنطقة الشرقية وتضم 12 فريقًا، والمجموعة الثانية للمنطقة الغربية وتضم 12 فريقًا.
 

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