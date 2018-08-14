بيان «فيفا» ضد نيجيريا يضمن تأهل ليبيا لنهائيات الأمم

من مباراة سابقة بين منتخب ليبيا ونيجيريا (أرشيفية: الإنترنت)

هدد الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، نيجيريا بإيقاف النشاط الكروي على المستوى الدولي، هذا الشهر؛ بسبب التدخل الحكومي في عمل اتحاد اللعبة المحلي.

وقال «الفيفا»، في بيان نشره اليوم على صفحته الرسمية، «الاتحاد النيجيري يجب أن تتم إدارته عن طريق الرئيس المنتخب في 2014 وباقي أعضاء اللجنة التنفيذية».

وأضاف «فيفا»: «قرر مجلس الفيفا أنه لو لم تعد إدارة الاتحاد النيجيري لكرة القدم إلى اللجنة التنفيذية الشرعية للاتحاد النيجيري تحت قيادة الرئيس أماجو ملفين بينيك.. فإن الاتحاد النيجيري سيتعرض للإيقاف بشكل فوري».

وتابع: «سيتم رفع الإيقاف فقط عندما يعود الاتحاد النيجيري، تحت قيادة الرئيس أماجو ميلفين بينيك والأمين العام محمد سانوسي».

الجدير بالذكر أن المنتخب الليبي يخوض تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019 ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات نيجيريا وجنوب أفريقيا والسيشل، وتحتل ليبيا المركز الأول برصيد 3 نقاط من الفوز علي السيشل 5 / 0 بينما تحتل جنوب أفريقيا المركز الثاني بالفوز على نيجيريا بهدفين دون رد وتأتي نيجيريا في المركز الثالث ثم السيشل في المركز الرابع.

وفي حال اتخذ «فيفا» قرارًا بايقاف النشاط الكروي النيجيري، سيكون المنتخب الليبي ضمن بشكل كبير تأهله إلى نهائيات الكان بالكاميرون، حتى في حالة خسارته أمام جنوب إفريقيا، حيث تنص لوائح الاتحاد الأفريقي بتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى نهائيات الكاميرون.

