شباب السويحلي يسيطرون على بطولات الطائرة

فريق شباب السويحلي يحتفل بكأس ليبيا (بوابة الوسط)

هيمن شباب السويحلي على بطولات الكرة الطائرة الليبية بعد تتويجهم أمس ببطولة الدوري، واقتناصهم اليوم كأس ليبيا، بعد تحقيق الفريق فوزًا مستحقًّا على المروج في المباراة النهائية بثلاثة أشواط دون رد «25/ 15، 25/ 23، 25 /22».

وعقب مباراة نهائي الكأس اليوم، أُقيم حفل تتويج فريق السويحلي، في حضور رئيس اتحاد اللعبة، عدنان البكباك، ومجلس إدارته، ومدير مكتب الرياضة بنغازي، مصطفى الدينالي وعدد من رؤساء الأندية والمهتمين بالشأن الرياضي.

وتسلم السويحلي كأسي الدوري والكأس والميـداليات الذهبية، فيما حصل النصر على الميداليات الفضية عن الدوري الممتاز، وفريق المروج تحصل على فضية الكأس وبرونزية الدوري.

وفي الجوائز الفردية، كان للاعبي السويحلي نصيب الأسد، بحصول ستة من لاعبيه على الجوائز، «سوفان شحوت علي جائزة أفضل لاعب شامل، ومحمد قرواش أفضل ضارب، ومنذر شحوت أفضل معد، ومحمد هب الريح أفضل مرسل، وعلي الأشلم أفضل لاعب حر، ومصطفى بن ساسي أفضل لاعب في الاستقبال، فيما توج لاعب النصر حمد جمال بجائزة أفضل لاعب صد».

يذكر أن حصاد موسم الطائرة، جاء بتتويج السويحلي ببطولة تحت 14 سنة، والأهلي بنغازي ببطولة تحت 17 سنة، والجزيرة بكأس تحت 17 سنة، والسويحلي ببطولتي الدوري والكأس تحت 19 سنة، وفي بطولة الكبار توِّج السويحلي ببطولة الدوري، والأهلي بنغازي ببطولة الكأس.

