رضا عطية يوجه ضربة شديدة للاتحاد المصراتي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 أغسطس 2018, 06:29 مساء
المدرب الليبي رضا عطية (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت إدارة نادي الاتحاد المصراتي فسخ تعاقدها مع المدرب الوطني رضا عطيه، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وأوضحت إدارة النادي في بيان أبلغته لعدد من وسائل الإعلام، أن قرار الإقالة جاء نزولاً لرغبة عطيه الذي أبدى عدم رغبته الاستمرار مع الفريق لأسباب فضل الاحتفاظ بها لنفسه، «ما دفع إدارة النادي لقبول رغبة عطية في الرحيل، وتوجيه الشكر له».

ويبدأ الموسم الكروي الجديد في 14 سبتمبر المقبل، وارتبط المدربون بالفرق التي بدأت مرحلة الإعداد البدني والفني، ما يؤكد أن عطية وجه ضربة شديدة لاستقرار الاتحاد المصراتي قبل دخوله الموسم، الأمر الذي سيجعل إدارته تبدأ فورًا في البحث عن مدرب، ومن ثم بدأ مرحلة الإعداد بسرعة.

 

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