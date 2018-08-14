بالصور: الاتحاد العسكري يحتفل بذكرى تأسيس الجيش الليبي

جانب من فاعليات مهرجان الاتحاد العسكري (تصوير- عمرو العجيلي)

للسنة الخامسة على التوالي احتفل الاتحاد العسكري الرياضي بالذكرى 78 لتأسيس الجيش الليبي بمقر نادي الاتحاد العسكري بطريق المطار، عبر إقامة مهرجان رياضي مميز اشتمل على العديد من العروض الرياضية من سباقات العدو والقفز الحر بالمظلات ومباريات كرة القدم والملاكمة.

وقد استهل الحفل الذي أقيم الإثنين بمقر النادي بآيات من الذكر الحكيم والنشيد الوطني، ألقى بعدها العميد جمال منصور رئيس الاتحاد العسكري الرياضي الثقافي كلمة بهذه المناسبة أكد خلالها أهمية إحياء هذه الذكرى السنوية وللمرة الخامسة على التوالي التي يقام فيها هذا الاحتفال بهذه الذكرى الخالدة.

بعدها بدأ رياضيو الرياضات الجوية بالهبوط بالمظلات بعد أن قفزوا من الطائرة العمودية من طراز «شينوك» التي قدمت عرضًا جويًا رائعًا فوق مكان الحفل، وبعد ذلك وصل متسابقو العدو وتخللته مباراة في كرة القدم من 3 أشواط، وجمعت فريق نجوم قدامى ليبيا وقدامى الاتحاد الرياضي العسكري وفريق الإعلاميين الرياضيين ومباراة استعراضية بين ملاكمي الاتحاد العسكري.

وقد حصل المتسابق أنور الدكام على جائزة الترتيب الأول، وحل في المركزالثاني المتسابق آدم الشيباني.

واختتم الحفل بتكريم الرياضيين القدامى ماديًا ومعنويًا، حيث تم تكريم عشرة شخصيات من الرياضيين القدامى من الاتحاد العسكري، وهم مصباح الصيد والعقيد الراحل نوري إلياس ومحمد العبيدي والمصارع عياد الضاوي والدراج عبدالسلام الرياني والملاكم عبدالرحيم الوداوي وأبوبكر محمد والرياضي عبدالسلام عمار والرباع رجب الوكيل وعيسى جبريل وفريق قدامى الرياضيين ووسائل الإعلام.

جانب من فاعليات مهرجان الاتحاد العسكري (تصوير- عمرو العجيلي)

جانب من فاعليات مهرجان الاتحاد العسكري (تصوير- عمرو العجيلي)

جانب من فاعليات مهرجان الاتحاد العسكري (تصوير- عمرو العجيلي)

جانب من فاعليات مهرجان الاتحاد العسكري (تصوير- عمرو العجيلي)

جانب من فاعليات مهرجان الاتحاد العسكري (تصوير- عمرو العجيلي)

جانب من فاعليات مهرجان الاتحاد العسكري (تصوير- عمرو العجيلي)