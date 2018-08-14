نادر كارة يعلن خطوات مستقبله بالتفرغ لمدرسة الناشئين في طرابلس

لاعب الأهلي طرابلس السابق نادر كارة (إنترنت)

أعلن لاعب الأهلي طرابلس والمنتخب الوطني لكرة القدم السابق، نادر كارة، تفرغه الكامل لمدرسة الناشئين التي أنشأها خلال السنوات الأخيرة وأصبحت من أبرز المدارس في طرابلس.

وأكد كارة أن العمل في الأندية والمنتخبات أصبح صعبًا لوجود بعض المعايير الأخرى البعيدة عن كرة القدم، الأمر الذي جعل من التفرغ للناشئين أمرًا أفضل.



وقال كارة في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» الثلاثاء إن «مدرسة الخطوة الأولى بها 450 ناشئًا من إعمار ست سنوات وحتى 13عامًا».

ويوجد 8 مدربين مما يتطلب التفرغ التام للمدرسة بعد أن أصبحت علامة بارزة من ضمن عشرات المدارس في طرابلس.