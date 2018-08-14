منتخب طائرة الناشئين الليبي جاهز للبطولة العربية بتونس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 14 أغسطس 2018, 01:58 مساء
منتخب الطائرة الليبي للناشئين (المركز الإعلامي)


يشارك المنتخب الوطني الليبي لفئة الناشئين في منافسات البطولة العربية للكرة الطائرة في نسختها الثانية عشرة، والتي ستقام بتونس في الفترة من 22 أغسطس الجاري وحتى الأول من سبتمبر المقبل.
 
وكان الاتحاد العربي أغلق باب المشاركة في البطولة العربية في وقت سابق، حيث تأكدت مشاركة منتخبات 11 دولة عربية هي (تونس البلد المستضيف ـ ليبيا ـ الإمارات ـ اليمن ـ البحرين ـ الجزائر ـ العراق ـ عمان ـ فلسطين ـ قطر ـ الكويت).

وسيقام الاجتماع الفني للمنتخبات المشاركة وحفل القرعة بتونس، ومن المنتظر أن يتم توزيع الفرق إلى مجموعتين أولى وثانية، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور النصف نهائي.

يذكر أن البطولة في نسختها الماضية نظمت بمصر في شهر يوليو العام 2011 وتوج بها منتخب البحرين، وحل ثانيًا منتخب تونس، وجاء ثالثًا منتخب مصر فيما حل منتخب الجزائر رابعًا.

ويغادر المنتخب الوطني للناشئين طرابلس يوم الخميس المقبل للدخول في معسكر استعدادي بتونس قبل انطلاق البطولة.

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