الفارس الدولي رامي لامين يفوز بكأس الجائزة الكبرى

الفارس الدولي رامي لامين يفوز بكأس الجائزة الكبرى (المركز الإعلامي)

أحرز الفارس الدولي رامى لامين كأس الجائزة الكبرى عن المستوى الأول، وكأس أحسن فارس في بطولة فرسان ليبيا التي نظمها نادي شهداء بنغازى، الأحد، بمشاركة 14 ناديًا على مستوى ليبيا.

ومثل رامي نادي الشمس أحد الأندية الخاصة في طرابلس ليحقق المركز الأول عن جدارة واستحقاق وسط منافسة قوية بين جميع الفرسان.



من جانبه أعرب رامي لامين في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» الإثنين عن سعادته بالإنجاز، كما نقل سعادة والده الفارس الدولي السابق أحمد لامين مالك نادي الشمس بهذا الانتصار المميز، والذي يتوج جهودًا كبيرة لسنوات بذلت في النادي وسط غياب الدعم الحكومي لهذه الرياضة.