شباب السويحلي أبطال الطائرة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 أغسطس 2018, 12:24 مساء
منافسات سابقة في الكرة الطائرة بمشاركة السويحلي (المركز الإعلامي)

توج الإثنين السويحلي بطلاً للكرة الطائرة الليبية تحت 19 عامًا بعد فوزه على النصر بثلاثة أشواط دون رد مسجلاً العلامة الكاملة بـ6 نقاط، وجاء النصر في الترتيب الثاني بنقطتين، وثالثًا المروج بنقطة واحدة.
 
ويحتضن مجمع سليمان الضراط ببنغازي نهائي كأس الطائرة الليبية لنفس الفئة مساء اليوم الثلاثاء، ويجمع المروج بطل المجموعة الأولى مع السويحلي بطل المجموعة الثانية.
 
وستشهد المباراة حفل توزيع الكؤوس والميداليات على الفرق الفائزة في بطولتي الدوري والكأس، وأيضًا الجوائز الفردية لأفضل لاعب شامل وأفضل ضارب ومعد ومرسل وأفضل ليبرو.

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