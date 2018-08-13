احميده: لم أتفق مع الشرطة واتحاد الكرة يفتقد للرؤية

المدرب محمد احميده (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المدرب الأسبق للمنتخب الليبي الأول لكرة القدم، محمد احميده، أنه لم يتوصل حتى الآن لاتفاق مع إدارة فريق الشرطة للاستمرار في عمله مديرًا فنيًا للفريق الذي أشرف عليه في دوري الدرجة الأولى الليبى لكرة القدم.

وقال احميده، فى تصريح لـ«بوابة الوسط»: «أنتظر الاتفاق النهائي مع إدارة نادي الشرطة، فالوقت تأخر بالنسبة لعملية استعداد الفرق للموسم الجديد، رغم الإعلان عن موعد انطلاقه في منتصف سبتمبر المقبل».

وأضاف احميده: «أرى أن اتحاد الكرة الحالي يفتقر للتخطيط والرؤية الواضحة، ويعمل بارتجالية في غالب الأحيان».

ويعد محمد احميده من المدربيين المعروفين في الكرة الليبية وسبق وأن درب المنتخب الوطني.

