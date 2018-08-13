احميده: لم أتفق مع الشرطة واتحاد الكرة يفتقد للرؤية

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الإثنين 13 أغسطس 2018, 09:20 مساء
المدرب محمد احميده (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المدرب الأسبق للمنتخب الليبي الأول لكرة القدم، محمد احميده، أنه لم يتوصل حتى الآن لاتفاق مع إدارة فريق الشرطة للاستمرار في عمله مديرًا فنيًا للفريق الذي أشرف عليه في دوري الدرجة الأولى الليبى لكرة القدم.

وقال احميده، فى تصريح لـ«بوابة الوسط»: «أنتظر الاتفاق النهائي مع إدارة نادي الشرطة، فالوقت تأخر بالنسبة لعملية استعداد الفرق للموسم الجديد، رغم الإعلان عن موعد انطلاقه في منتصف سبتمبر المقبل».

وأضاف احميده: «أرى أن اتحاد الكرة الحالي يفتقر للتخطيط والرؤية الواضحة، ويعمل بارتجالية في غالب الأحيان».
ويعد محمد احميده من المدربيين المعروفين في الكرة الليبية وسبق وأن درب المنتخب الوطني.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - اليوم العالمي للشباب في ليبيا
كاريكاتير
مستشفى المقريف يتسلم 15 جثة لمسلحين قتلوا في اشتباكات مع الجيش قرب أجدابيا
ليبيا
عائلة السنكي: لا نعرف عنه شيئًا منذ اعتقاله ونطالب بالكشف عن الحقيقة
ليبيا
الحكم المحلي: المجالس البلدية المنتهية ولايتها «لجان تسييرية»
ليبيا
الصراع الإيطالي - الفرنسي ينتقل إلى حدود ليبيا والنيجر
ليبيا
معهد أسترالي: العنف يستنزف 26% من الناتج المحلي في ليبيا
ليبيا
سالفيني: مستعد للقاء حفتر
ليبيا
لجنة الخبراء الأممية: المجموعات المسلحة «تهديد مباشر» للعملية السياسية في ليبيا
ليبيا
طوفان «البذاءة» يهدد الأسر الليبية!
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بيع لوحة سيارة «رقم 1» مقابل 19 مليون جنيه مصري