طاقـم كاميـروني لليبيا وجنـوب أفريقيـا على ملعب المونديال

الحكم الكاميروني نيوم أليوم (أرشيفية: الإنترنت)

كلفت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، طاقم تحكيم من الكاميرون لإدارة مباراة المنتخب الوطني ومستضيفه منتخب جنوب إفريقيا التي ستقام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم 8 سبتمبر القادم على ملعب موزيس مديبا بمدينة ديربن، ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة للنهائيات الإفريقية 2019.

ويقود المباراة حكم الساحة الدولي « نيوم أليوم» والحكم المساعد الأول «إيفرست مينكوندى» والحكم المساعد الثاني «ألفيس جاى نيوي» و أنطونى إيفا ايسوما حكمًا رابعا ويراقبها الزامبي يوسف انكولي ويتولى مهمة مقيم الحكام الانغولي ايدولوفيز.

وتقام المباراة على ملعب موزيس مديبا الذي أنشيء في عام 2006، في مدينة ديربان وهو ملعب متعدد الأغراض وتم تشييده لاستضافة مباريات كأس العالم 2010 ويسع ما يقارب 70 ألف، ومن أهم ما يميز الملعب بأنه يحتوي على قوس طوله 350 متراً وارتفاعه 106 متر.



نيوم أليوم

ملعب موزيس مديبا بمدينة ديربن بجنوب أفريقيا