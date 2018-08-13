طرابلس تحتفل بتأسيس الجيش الليبي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 أغسطس 2018, 07:24 مساء

ينظم الاتحاد العسكري الليبي، اليوم، احتفالية بمدينة طرابلس بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش الليبي.

ويتضمن المهرجان مباراة في كرة القدم من ثلاثة أشواط بمشاركة قدامى نجوم المنتخب الليبي والإعلاميين الرياضيين وقدامي الاتحاد العسكري، بالإضافة إلى سباق للركض الشعبي لمسافة 5 كيلو مترات، ومباريات استعراضية في لعبتي التايكواندو والملاكمة، وعروضًا لفريق الاتحاد العسكري للرياضات الجوية والقفز بالمظلات.

وستكرم اللجنة المنظمة للمهرجان 10 شخصيات رياضية من قدامى الرياضيين الذين أعطوا الكثير للاتحاد العسكري والرياضة الليبية.
 

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