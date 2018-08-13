عمروش يختار 12 لاعبًا ويستبعد 19 من المنتخب الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 13 أغسطس 2018, 06:16 مساء
من تدريبات المنتخب الليبي الكروي الأول في معسكر تونس (صفحة اتحاد الكرة)

اختار مدرب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عادل العمروش، 12 لاعبًا من أصل 31 خاضوا المعسكر الذي أجراه المنتخب في تونس واستمر لمدة أسبوعين، استعدادًا لمباراة جنوب أفريقيا في السابع من شهر سبتمبر القادم ضمن الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وضمت قائمة الـ 12 كلًا من: مراد الوحشي وأيوب مصطفي وخالد مجدى وسعد اجباره وجهاد خليفة ومحمد التهامي الهداج وسالم المسلاتي وأحمد عزاق ومحمد عبد الناصر ومحمود علي عكاشة وربيع شادي وأحمد العبار.

ومن المؤكد أن عمروش ينتظر ضمّ اللاعبين الليبيين المحترفين في الخارج، وهم: أحمد بن علي وحمدو الهوني والمعتصم بالله المصراتي ومحمد المنير وسند الورفلي واسماعيل التاجوري ومؤيد اللافي وزكريا أبو خلال وزكريا لهريش والصادق الفيتوري ومحمد صولة.
 

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